Lavorare nella formazione: come diventare insegnante

Il percorso che si deve seguire per iniziare a insegnare è piuttosto lungo e articolato. I laureati in possesso di un titolo di studio adeguato e gli insegnanti precari hanno la possibilità di chiedere di entrare a far parte delle graduatorie di istituto di III fascia e delle graduatorie provinciali per le supplenze. Ma come si arriva a questo punto? Indispensabile è il possesso di una laurea specialistica o magistrale, anche se per pochi insegnamenti basta avere un diploma: è il caso degli insegnanti tecnico pratici, degli educatori negli educandati e nei convitti e dei docenti degli asili e della scuola primaria. I titoli di studio richiesti non cambiano nel caso degli insegnanti di sostegno per gli studenti disabili, anche se chi è in possesso della specializzazione può usufruire di una priorità.

La laurea non è sufficiente

Un requisito ulteriore deve essere considerato in aggiunta alla laurea per chi ha in mente di insegnare alle scuole superiori: è necessario, infatti, essere in possesso di 24 crediti formativi universitari che devono essere conseguite nelle discipline relative a metodologie e tecnologie didattiche, pedagogia, psicologia e antropologia. Da quest’anno, tali crediti sono richiesti anche per coloro che intendono partecipare al concorso ordinario o desiderano iscriversi nelle graduatorie di istituto per la prima volta.

A che cosa servono le graduatorie

L’ultima volta che le graduatorie di istituto sono state aggiornate era il 2017: in teoria il prossimo aggiornamento dovrebbe essere questione di settimane o, al massimo, di mesi. Le graduatorie provinciali vengono prese come riferimento per assegnare le supplenze annuali, mentre le graduatorie di istituto sono usate per le supplenze brevi quando è necessario rimpiazzare gli insegnanti assenti. Per quel che riguarda le assunzioni a tempo indeterminato, esse si basano su concorsi per il 50% e sulle graduatorie ad esaurimento per l’altro 50%. Va detto che le graduatorie sono riservate unicamente a personale abilitato, ma in questo momento non sono previsti inserimenti nuovi.

La situazione per gli aspiranti insegnanti alle scuole superiori

La Legge di Bilancio 2019 ha previsto, per la scuola secondaria, alcuni cambiamenti al Decreto Legislativo n. 59 del 2017, in virtù dei quali il FIT è stato abolito ed è stato sancito il ritorno dei concorsi abilitanti. A quelli che verranno programmati in futuro potranno prendere parte tutti gli insegnanti che hanno il titolo di studio che garantisce l’ingresso alla classe di concorso o l’abilitazione, a patto che abbiano ottenuto anche i 24 crediti formativi universitari a cui si è fatto cenno in precedenza. Esiste un’eccezione, in relazione al possesso dei crediti, per gli insegnanti della tabella B ITP per i prossimi cinque anni e per i docenti che dispongono di una diversa abilitazione, a prescindere che riguardi lo stesso o un altro tipo di insegnamento. La legge 159 del 2019, che ha convertito il Decreto legge 126 del 2019, ha previsto per la scuola secondaria un concorso straordinario che va ad aggiungersi a quello ordinario.

La scuola primaria e la scuola dell’infanzia

Il nuovo concorso ordinario per la scuola primaria e per la scuola dell’infanzia dovrebbe uscire nel giro di breve tempo; in genere i concorsi ordinari sono banditi una volta ogni due anni. In realtà l’ultimo concorso ordinario risale a quattro anni fa, in quanto due anni fa è stata la volta di un concorso straordinario. Il DM 249 del 2010 dispone che sia possibile acquisire l’abilitazione, per diventare maestri di asilo o alle scuole elementari, se si possiede una laurea in scienze della formazione primaria. Per ottenere l’abilitazione che permetta di insegnare alle scuole superiori, invece, è necessario prendere parte al concorso ordinario o a quello straordinario. La situazione, tuttavia, è molto fluida: si sta trattando per fare in modo che possano essere introdotti dei percorsi abilitanti a regime.

Come si scrive un curriculum per lavorare come insegnante