Lavori pubblici al Capitolo, Tassi “Risposte concrete alle richieste dei cittadini”

“Abbiamo già concluso nelle scorse settimane diversi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, oltre che l’asfaltatura di diverse vie del Capitolo, venendo incontro alle richieste e alle esigenze espresse dai cittadini del quartiere – come del resto di tutte le altre zone della città e delle frazioni – sia nel corso della campagna elettorale, sia del primo tour del Sindaco che in quello da me personalmente svolto nel corso della scorsa estate. Quando sarà possibile, a fronte dell’emergenza sanitaria in corso, proseguiremo nel piano di interventi che sta interessando tutta la città”.

L’Assessore ai Lavori Pubblici, Marco Tassi, fa il punto della situazione su alcuni interventi realizzati nelle scorse settimane nel quartiere del Capitolo. In particolare, l’Assessore ricorda come sia stata asfaltata via del Capitolo, la rotatoria del cimitero urbano (quella di fronte alla Cementirossi) e via Caorsana nel tratto di fronte alla stessa Cementirossi. Non appena le condizioni sanitarie lo permetteranno verranno asfaltate Via Chiavenna e Via Stirone.

“Grazie a una preziosa e lungimirante politica di bilancio, l’Amministrazione Barbieri ha recuperato le risorse necessarie per mettere mano a una complessiva riqualificazione delle strade e dei marciapiedi della città e delle frazioni come non accadeva da anni. Ci tengo a ringraziare gli uffici comunali che in questi mesi hanno lavorando incessantemente per pianificare questi ambiziosi interventi e non appena sarà possibile proseguiremo nella realizzazione dell’intero piano”.