Le formiche di Fabio Vettori omaggiano Piacenza nella lotta al Coronavirus

Le famose formiche del noto disegnatore trentino Fabio Vettori omaggiano Piacenza e l’intera Emilia-Romagna, impegnate nel fronteggiare l’emergenza Coronavirus.

“Da oltre venti giorni sto lavorando da casa – spiega il fumettista – e tutto questo dolore causato dalla pandemia non mi ha lasciato indifferente. Gli immani sforzi di medici e sanitari mi hanno profondamente commosso, così come mi hanno colpito il senso di profonda umanità e disponibilità, sfidando il pericolo, che corrono i volontari, specialmente quelli impegnati sulle autoambulanze. In queste ultime settimane ho deciso di rappresentare le mie formiche impegnate a combattere e fronteggiare l’invisibile minaccia, così subdola da aver sconvolto la nostra quotidiana routine”.

“Ho realizzato – prosegue Vettori – anche un disegno che rappresenta la regione Emilia-Romagna sottosopra, con Piacenza in primo piano: una comunità che è messa duramente alla prova dalle decine di morti da piangere ogni giorno e i cui ospedali sono campi di battaglia dove si combatte – spiega Vettori – Ho tanti amici in questa regione, così come in Lombardia, sono accanto ad ognuno di loro, alle loro famiglie e ai loro concittadini”.

E il disegno (qui sopra) è stato pubblicato nella mattinata di lunedì 30 marzo sia sulla pagina Facebook di Fabio Vettori che sul profilo Instagram. Un’allegoria, nella quale è rappresentata un’eroica formica, nella veste di un nobile cavaliere in sella ad un destriero e armato di scudo, che scaglia il suo giavellotto e colpisce una particella del virus Covid19, centrandolo. Da una finestra di una casa un’altra formica che assiste al combattimento e fa il tifo per il cavaliere. Alle spalle del cavaliere il Duomo di Piacenza e Palazzo Gotico. Poi, via via che si sposta lo sguardo, si nota il Duomo di Parma con il battistero e altri monumenti emiliano romagnoli, fino a scorgere sulla sinistra il Mar Adriatico.

“A seguito delle tante richieste ricevute provvederemo a stampare delle copie di questi disegni, nel frattempo metterò all’asta gli originali, e il ricavato della vendita lo devolverò totalmente in beneficenza al sostegno del comparto sanitario. Maggiori informazioni saranno presto disponibili sul sito www.fabiovettori.com“ conclude.