Lega e FdI “Ausl non sta agevolando smart working degli amministrativi: la Regione si attivi”

“La Giunta si attivi per “fare in modo che anche i dipendenti amministrativi dell’Ausl di Piacenza possano usufruire dello smart working”.

La richiesta arriva all’esecutivo regionale tramite un’interrogazione siglata dai piacentini Matteo Rancan e Valentina Stragliati (Lega) e da Giancarlo Tagliaferri (Fdi). “Un invito – si legge in una nota stampa congiunta – che prende spunto dalle testimonianze raccolte dai consiglieri: “Ci risulta che l’Azienda USL di Piacenza non stia agevolando questa modalità di lavoro, nonostante i dipendenti l’abbiano richiesta formalmente anche alla luce del tipo di servizio fornito e dell’aumento di casi di positività fra dipendenti. Gli impiegati amministrativi e tecnici – sottolineano – devono avere il diritto di poter lavorare dalle proprie abitazioni”.

Per Rancan, Tagliaferri e Stragliati, infatti, “l’attività telefonica e di protezione svolta al Telecup sembra essere la più idonea e fattibile da remoto, in quanto già svolta non solo dagli uffici territoriali Usl, ma anche da farmacie e da medicine di gruppo”. E aggiungono: “E’ già stata acquisita e testata una soluzione tecnologica per consentire ai dipendenti di accedere da remoto alla rete informatica aziendale, utilizzando proprie attrezzature, garantendo nel contempo la sicurezza e protezione della stessa rete informatica. L’unico ostacolo sembra quello di collegare il numero verde aziendale” ma, per i consiglieri, “è inammissibile che, nella società odierna e con le innumerevoli strumentazioni tecnologiche di cui siamo in possesso, un simile cavillo non permetta di lavorare da remoto”.

Ma non c’è solo un problema sullo smart working: “Vengono riportati anche problemi riguardanti la fornitura di dispositivi di protezione individuale, che i dipendenti devono procurarsi personalmente in quanto mancanti, assenza di trasparenza su quali lavoratori si recano al lavoro nonostante siano stati a contatto con soggetti positivi e non vengono sempre rispettate le distanze di sicurezza” come nel caso, scrivono, della sede di Piazzale Milano dove “gli spazi comuni, gli ascensori nonché i servizi igienici sono utilizzati anche dagli operatori di igiene pubblica”.