Liberali Piacentini: “Prorogare il termine per le osservazioni al Pums”

Rinviare il termine per la presentazione delle osservazioni al Piano Urbano della Mobilità Sostenibile in Comune (il cosiddetto Pums). Lo chiedono i Liberali Piacentini con una richiesta formale attraverso un’interrogazione alla giunta di Palazzo Mercanti.

“Stante l’attuale preoccupante e straordinaria situazione – scrivono nella richiesta firmata dal capogruppo Antonio Levoni – che incide pesantemente sulla vita sociale ed amministrativa dei piacentini e osservato come siano già state prorogate le scadenze dei termini fissati per molte tipologie di atti ed adempimenti di ordine fiscale e siano stati sospesi i termini processuali per i procedimenti che si svolgono negli uffici giudiziari delle regioni ove si trovano i comuni interessati dal focolaio, uffici giudiziari che, peraltro, a Piacenza sono chiusi al pubblico, si interroga Sindaco e Giunta.

Al fine di sapere se sia possibile prorogare il termine del 4 aprile fissato per la presentazione di eventuali osservazioni al Pums, approvato dalla Giunta Comunale in data 24 gennaio 2020”.