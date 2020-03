“Limiti particolari alla vendita di piante e fiori per il territorio piacentino”

“Nell’applicazione delle misure di tutela del contagio da COVID 19 le norme si sono sovrascritte, ma il livello governativo ha previsto che misure restrittive possano essere adottate dai territori e così è stato con il decreto del Presidente della Regione n. 48 del 24 marzo 2020, che somma le limitazioni riferite al territorio nazionale e regionale a quelle specifiche di questa Provincia, e che all’articolo 7 elenca esclusivamente le attività ammesse, non si rileva una ammissibilità della vendita di piante e fiori da ornamento o da giardino”.

Lo sottolinea una nota di Confagricoltura Piacenza: “La Prefettura, quale Autorità deputata in materia – viene spiegato -, ha comunicato il 25 marzo (nota 12958) che è ammessa la possibilità di vendita delle sole sementi per la loro funzione di base nella filiera agro-alimentare, in adesione ad una interpretazione del Ministero della Salute. Ricordando che la disciplina del territorio della Provincia di Piacenza è in parte diversa rispetto alla disciplina regionale e nazionale, in tal senso si desume un nesso con la pronuncia ministeriale relativa alla possibilità di vendere sementi, in quanto funzionali al sistema agroalimentare”.

“Per quanto implicito è fatto salvo quanto previsto dall’art. 14 del citato Decreto n. 48, che prevede la preventiva comunicazione al Prefetto riferite alle attività di filiera. La consegna a domicilio è in ogni caso ammessa in base a quanto chiarito dalla Regione anche all’interno del territorio della Provincia di Piacenza”.

“La precisazione – rileva la nota di Confagricoltura Piacenza – si rende necessaria per evitare che le aziende possano inconsapevolmente incorrere in sanzioni seguendo indicazioni errate perché valide sul territorio nazionale ma non provinciale”.