“L’impegno no stop di Anpas e Croce Rossa per fronteggiare l’emergenza” VIDEO

Sono giorni davvero complicati per l’apparato sanitario piacentino per l’emergenza coronavirus.

In prima linea i tantissimi volontari di Anpas e Croce Rossa, che non si sottraggono alla grande richiesta di servizi, non solo garantendo i trasporti in ambulanza sia per le emergenze che le dimissioni o i trasferimenti intra ospedalieri, ma arrivando a potenziare tutte le forme di assistenza grazie alla disponibilità di dipendenti e volontari.

Nelle parole del presidente di Croce Rossa Piacenza Alessandro Guidotti e del coordinatore regionale Anpas Paolo Rebecchi tutto l’impegno profuso in questi giorni.

Accanto al prezioso mondo del volontariato, quello dei professionisti del soccorso: autisti e infermieri del 118 che stanno dando il massimo. E con loro i soccorritori dipendenti di Anpas e Croce Rossa, insieme agli operatori socio sanitari degli ospedali. In prima linea anche i medici del 118 e quelli di Pronto Soccorso. I pazienti che devono essere ospedalizzati, vengono così presi in consegna e curati dai medici e dagli infermieri dei vari reparti (medicina d’urgenza e terapia intensiva, specialmente). Poi, tutto l’apparato di coordinamento e pianificazione della maxi emergenza, dall’aspetto logistico a come allocare le risorse a disposizione.

E da non dimenticare il prezioso lavoro di medici, assistenti sanitari e personale infermieristico delle unità operative di malattie infettive. Nonché quanto stanno facendo i tecnici di laboratorio per analizzare migliaia di tamponi al giorno. A tutti loro va il nostro grazie. Con l’auspico di poter voltare pagina al più presto e far così ritorno ad una situazione di normalità.