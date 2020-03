L’invito di Tagliaferri (FdI) “Esponete con fierezza il tricolore”

Anche il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Giancarlo Tagliaferri ha aderito ad “Applaudiamo l’Italia”, uno dei “flash mob da balcone” nato spontaneamente sui social network: tanti cittadini di tutto il Paese si sono dati appuntamento alle 12 di sabato, ognuno alla propria finestra o terrazza, per un applauso collettivo andato in scena alle 12 di sabato 14 marzo.

“Ho voluto partecipare a questa bella iniziativa – dichiara il consigliere – per le motivazioni che l’hanno ispirata: è stata infatti un segno di riconoscimento e vicinanza ai tanti medici e sanitari che in queste ore di emergenza stanno operando in prima linea, senza fermarsi un attimo. Quell’applauso, risuonato dalle terrazze di tanti italiani, era innanzitutto per loro. È stato però anche un gesto di incoraggiamento a tutti noi, come nazione, a testimoniare la forza che abbiamo come popolo italiano, e la nostra volontà di reagire e non mollare”.

“Per questo – conclude Tagliaferri – ho voluto anche esporre al balcone il nostro tricolore e lo lascerò esposto sino al termine dell’emergenza sanitaria. Esorto quindi tutti i piacentini, che in questi giorni bui intendono testimoniare l’attaccamento ai nostri valori e al nostro spirito indomito, ad esporre con fierezza il nostro simbolo, la nostra bandiera!” (nota stampa)