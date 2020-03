Lutto e coronavirus, attivo un servizio di supporto per chi perde un proprio caro

Perdere un amico o un familiare è un evento doloroso che nel corso della vita colpisce tutti quanti, almeno una volta. In questi giorni di emergenza sanitaria, l’esperienza del lutto sta assumendo tuttavia contorni nuovi, con la possibilità limitata – a causa delle disposizioni anti-contagio – di poter dare l’ultimo saluto a una persona cara o esprimere il proprio cordoglio per una perdita.

Proprio per questo la pedagogista clinico Francesca Ronchetti, che dal 2012 si occupa della tematica del lutto e della sua elaborazione, ha attivato un servizio gratuito per supportare le persone che perdono un proprio caro per coronavirus. “Durante questa grande emergenza – spiega sulla pagina facebook denominata “Non sei solo. Supporto e aiuto nell’elaborazione lutto per Coronavirus” – vorrei contribuire come posso, cioè aiutando chi ha perso un proprio caro. Il lutto è un cammino impegnativo da affrontare – aggiunge -, nessuno lo nega, ma insieme è possibile piano piano intraprenderlo”.

Chi fosse interessato a contattare Ronchetti, può scrivere una mail a nonseisololutto@gmail.com o un messaggio whatsapp al 392.6972211