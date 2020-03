Morto il sindaco di Ferriere Giovanni Malchiodi, era ricoverato in ospedale

E’ mancato nella mattinata di sabato 21 marzo il sindaco di Ferriere Giovanni Malchiodi.

Il primo cittadino del comune dell’Alta Valnure è deceduto all’ospedale di Piacenza, dove era ricoverato da qualche giorno.

Aveva 62 anni ed aveva contratto il coronavirus: le sue condizioni si sono aggravate fino al decesso.

Il ricordo di Tommaso Foti

“Giannino Malchiodi e’ sempre stato un galantuomo che si è battuto in prima fila, con entusiasmo e determinazione, per la sua Val Nure. A Ferriere gli volevano bene tutti, anche chi poi non lo votava poi, perché era impossibile fare diversamente. Oltre a sostenere le sue, Giannino sapeva ascoltare le ragioni degli altri cercando di trovare sempre un punto di sintesi.

La famiglia Malchiodi, a cui vanno le più sincere condoglianze, perde un punto di riferimento, la comunità di Ferriere e della Val Nure un appassionato e competente amministratore, tutti noi una persona solare che sapeva trasmettere disinteressata amicizia”, con queste parole Tommaso Foti, deputato di Fratelli d’Italia, ricorda il sindaco di Ferriere repentinamente scomparso

IN AGGIORNAMENTO