Municipale, sospesi due concerti nel fine settimana

La nota stampa

In relazione alla diffusione del Coronavirus il Presidente del Consiglio dei Ministri ha decretato la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura e di ogni forma di riunione in luogo pubblico, anche di carattere culturale, fino a domenica 8 marzo compreso.

In ottemperanza a queste disposizioni, sono sospesi fino a tale data tutti gli spettacoli e le manifestazioni aperti al pubblico previsti dalla Fondazione Teatri di Piacenza (Teatro Municipale, Sala dei Teatini, Teatro dei Filodrammatici, Teatro San Matteo).

In particolare, si comunica al gentile pubblico la sospensione del concerto della Filarmonica Toscanini con la direzione di Daniele Gatti, in programma sabato 7 marzo alle 21 al Teatro Municipale, e del concerto d’apertura della rassegna “Allegro con brio” previsto per domenica 8 marzo alle 17 alla Sala dei Teatini.

Si comunica inoltre che la biglietteria del Teatro effettuerà chiusura al pubblico. Seguiranno ulteriori comunicazioni per chi vorrà richiedere comunque il rimborso dei biglietti.