“Nei prossimi giorni le prime sepolture nell’area del cimitero dedicata ai musulmani”

E’ stato sufficiente un sopralluogo per trovare una soluzione condivisa.

Così il cimitero di Piacenza avrà un’area esclusivamente riservata alla sepoltura di persone di religione musulmana. In questo periodo di emergenza sanitaria, che purtroppo ha portato a un superlavoro anche all’interno della struttura di via Caorsana, i responsabili hanno risposto in maniera molto rapida a una richiesta che arrivava dalla comunità.

«Insieme all’amministrazione comunale – spiegano dagli uffici del Cimitero – abbiamo individuato un’area all’interno del Secondo reparto che sarà interamente dedicata a persone di fede musulmana». Complessivamente, allo stato attuale, ci sarà posto per una trentina di tombe che saranno sistemate in modo che il volto del defunto sia rivolto verso la Mecca.

Nei prossimi giorni potrebbero essere effettuate le prime inumazioni all’interno dell’area dedicata.