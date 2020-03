Non c’è nessuna necessità di portare scorte d’acqua all’ospedale di Castelsangiovanni a Piacenza.

Lo chiarisce l’azienda Usl, attraverso i propri canali social. In queste ore si era attivata una catena di solidarietà per il presidio sanitario, divenuto punto di riferimento per i pazienti affetti da Covid 19, sulla scorta della riorganizzazione dell’azienda. Ma, come sottolinea Ausl, la situazione è sotto controllo.