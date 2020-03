Nido, trasporto e mensa: a Borgonovo annullate le rette dei servizi scolastici

Borgonovo, annullati i pagamenti delle rette dei servizi scolastici nel periodo dell’epidemia.

Come si legge in un post sulla pagina facebook del comune della Valtidone, l’amministrazione comunale ha infatti deciso di intervenire in aiuto alle famiglie, che con il diffondersi del covid 19 sono state penalizzate dalla sospensione dei servizi scolastici e delle attività didattiche.

Ecco nel dettaglio le esenzioni previste dal comune di Borgonovo:

– Non è previsto il pagamento della retta del nido d’infanzia comunale per i giorni di servizio non fruito;

– Non è previsto alcun costo per la refezione scolastica per i giorni di servizio non fruito, in quanto viene richiesto il rimborso per i soli pasti effettivamente consumati;

– Non è previsto il pagamento della retta del trasporto scolastico per il periodo non fruito;

La sospensione del pagamento del servizio comunale – si legge nel post – di asilo nido e dei servizi di mensa e trasporto scolastico riguarda il periodo a partire dal 22 febbraio 2020 e per tutta la durata dei provvedimenti normativi vigenti e futuri per il contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria.

Per informazioni è possibile contattare:

Affari generali: 0523.861801

Istruzione: 0523.861816

istruzione.borgonovo@sintranet.it