Nuovi impianti di illuminazione alla Baia del Re e in Via del Pontiere

Arrivano altri 8 punti luci ad illuminare alcune zone di Piacenza, che in queste settimane è interessata da una serie di interventi di implementazione degli impianti di illuminazione dal centro alle periferie, fino alle frazioni.

Dopo la conclusione dei lavori a Roncaglia e al cimitero di Le Mose, negli scorsi giorni – fa sapere il Comune – sono stati completati e messi in funzione altri due nuovi punti luce in Via del Pontiere e sei alla Baia del Re, tre dei quali nell’area sgambamento cani e 3 nell’area delle panchine. Si tratta di un nuovo tassello del progetto messo in cantiere dal Comune di Piacenza nell’ambito del Decreto Crescita e che, dopo i primi interventi dello scorso anno, prevede una serie di nuovi impianti che saranno completati entro la fine dell’anno

“Riteniamo che implementare l’illuminazione – commenta l’Assessore ai Lavori Pubblici Marco Tassi – sia un modo intelligente per garantire la sicurezza dei cittadini e rendere la città più bella e decorosa. Grazie alla serie di interventi realizzati, e ai tanti che ancora andremo a completare nei prossimi mesi, andiamo ad illuminare alcune zone particolarmente sensibili della città, venendo anche incontro alle esigenze e richieste degli abitanti”.