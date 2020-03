Nuovi vigneti, domande per autorizzazione entro il 31 marzo

Devono essere presentate entro il 31 marzo le domande per l’autorizzazione a nuovi impianti di vigneti per l’anno 2020.

A ricordare la data è Coldiretti Piacenza: la domanda va presentata esclusivamente in modalità telematica dal portale SIAN e l’associazione è a disposizione degli interessati per espletare le pratiche. Il responsabile del settore vitivinicolo Dario Panelli ricorda “che nel fascicolo aziendale del richiedente deve risultare in conduzione una superficie agricola pari o superiore a quella per la quale è richiesta l’autorizzazione. Inoltre, è importante sottolineare che è possibile presentare una sola domanda nella quale indicare una o più regioni su cui si intenda chiedere le autorizzazioni”.

“Il limite massimo – spiega Coldiretti – per domanda di assegnazione di una nuova autorizzazione nella Regione Emilia-Romagna è stato ridotto rispetto lo scorso anno da 3 a 1 ettaro.

L’unico criterio di priorità riconosciuto è riservato a viticoltori che al momento della presentazione della richiesta abbiano applicato le norme relative alla produzione biologica all’intera superficie vitata delle loro aziende per almeno 5 anni prima della presentazione della richiesta di nuove assegnazioni.

Le autorizzazioni saranno rilasciate non prima del primo giugno 2020 e solo a partire da questa data sarà possibile utilizzarle nel limite della superficie assegnata”.

Panelli precisa inoltre “che le autorizzazioni concesse non possono essere trasferite ad un altro produttore e che devono essere utilizzate entro i tre anni successivi dalla loro assegnazione e quindi entro la primavera 2023”.

Sulla base delle superfici richieste a SIAN, la Regione potrà applicare una superficie minima garantita a tutti i richiedenti.

“Considerato – commenta Panelli – che al 31 luglio 2019 la superficie a vigneto in Regione Emilia-Romagna è risultata essere 51.425,8027 ettari ci aspettiamo che la superficie che sarà messa a disposizione per le domande sarà di circa 514 ettari, ovvero l’1% della superficie vitata regionale, limite definito dal Regolamento 1308/2013”.

Coldiretti Piacenza ricorda infine “che le autorizzazioni che erano state concesse nell’anno 2017 sono in scadenza entro il prossimo 21 giugno, termine ultimo per mettere a dimora le barbatelle per le superfici assegnate, pena la sanzione, la perdita dell’autorizzazione e la decadenza per 3 anni dalle misure dell’OCM vino”.