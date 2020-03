Occupazione di suolo pubblico, passi carrabili e mezzi pubblicitari, pratiche solo on line

Sono accessibili e gestite esclusivamente on line a partire da oggi, lunedì 2 marzo, numerose pratiche afferenti al Servizio Entrate del Comune di Piacenza, che riguardano privati cittadini, ordini professionali e categorie economiche.

In qualsiasi momento, accedendo con le proprie credenziali Spid alla sezione Servizi On Line del sito www.comune.piacenza.it, sarà possibile inviare nuove richieste e consultare lo stato di avanzamento di quelle già trasmesse per occupazioni di suolo pubblico permanenti e temporanee, passi carrabili e installazione di mezzi pubblicitari, con la sola eccezione dell’esecuzione di scavi, montaggio ponteggi, effettuazione di traslochi e allestimento di banchetti elettorali.

Per prenotare la collocazione di stand e gazebo in centro storico, negli spazi compresi in un elenco definito dal Comune (ad esempio sul Pubblico Passeggio, in via XX Settembre, largo Battisti o portici INA), occorrerà richiedere telefonicamente agli sportelli Quic (0523-492492) un codice di controllo da inserire nella domanda. Anche le relative autorizzazioni e comunicazioni da parte degli uffici comunali saranno inviate unicamente on line e il cittadino potrà consultare sul sistema informatico lo stato della pratica.

Le richieste possono essere presentate dal diretto interessato (persona fisica o giuridica) oppure da un delegato, ad esempio un tecnico professionista oppure un’associazione di categoria, a cui l’interessato conferisce una delega a presentare la domanda. Per ulteriori informazioni, è possibile consultare la pagina web dedicata – www.comune.piacenza.it/cosap – o rivolgersi al Servizio Entrate, telefonando allo 0523-492525 o scrivendo a info.entrate@comune.piacenza.it. L’Ufficio riceve su appuntamento.

Si ricorda che per fruire dei servizi on line è indispensabile l’acquisizione delle credenziali Spid, sistema pubblico di identità digitale che consente, con username e password univoci, di accedere a numerosi servizi on line della Pubblica Amministrazione. Dal sito del Comune di Piacenza, ad esempio, è possibile gestire l’iscrizione alle mense scolastiche, i pagamenti di Imu e Tasi, nonché accedere allo sportello Sueap e ottenere certificati anagrafici. Per ottenere le credenziali Spid, occorre registrarsi sul sito id.lepida.it e successivamente recarsi agli sportelli Quic di viale Beverora o Quinfo di piazzetta Pescheria per l’autenticazione.