Oltre 2mila volontari Anpas in prima linea “Appello alle aziende per Dpi e sostegno”

Le sirene delle ambulanze sono, purtroppo, il suono costante di questa emergenza. Sono almeno 2000 i volontari Anpas ogni giorno in prima linea in Emilia-Romagna sono in prima linea per garantire i trasporti legati all’emergenza COVID-19.

“114 Associazioni, 250 le ambulanze operative h24, a ciclo continuo e 2000 veri e propri volontari – spiega il vicepresidente regionale Iacopo Fiorentini -: ogni tipo di trasporto richiesto dal sistema sanitario regionale è garantito dalle nostre persone. Vale per i casi sospetti, per quelli accertati, per ogni genere di trasporto tra ospedali. E dopo ogni viaggio parte la sanificazione, fatta con perizia e cura perché, oggi più che mai, nulla può essere lasciato al caso”.

“Il reperimento dei DPI, invece – sottolinea -, è sempre più un problema perché, come è noto, i rifornimenti sono difficili. Per questo abbiamo lanciato un grido di allarme a cittadini, studi professionali, aziende: per favore, chi avesse a disposizione questi presidi e volesse farceli avere può consegnarli alle associazioni del proprio territorio. Servono mascherine, tute monouso, calzari, mascherine, camici”.

Fiorentini rivolge poi un appello anche “alle tante aziende che hanno tra i loro dipendenti persone che nel tempo libero fanno volontariato. Il momento è davvero delicato e chiediamo alle imprese di aiutarci, applicando l’art. 39 del codice della Protezione civile, che prevede che i datori di lavori possano chiedere il rimborso delle somme versate a favore dei propri dipendenti, che svolgono attività di protezione civile in qualità di volontari, nella modalità di riconoscimento di credito d’imposta”.

“Un aiuto concreto – conclude -, con il supporto di tutti. Un enorme ringraziamento a tutti coloro che stanno lavorando giorno e notte per fare fronte a questa emergenza. La supereremo, insieme”.