Palestra chiusa? Gli esercizi arrivano via social con Fitness Boutique

Palestre chiuse? Gli esercizi per restare in forma arrivano via social.

Paola Miretta di Fitness Boutique (viale Sant’Ambrogio, Piacenza) ha deciso di pubblicare, una volta al giorno attraverso Facebook e Instagram, un piccolo video con alcuni esercizi da fare anche a casa. Un ottimo modo per scaricare un po’ di stress e ansia, e restare allenati in attesa di poter riprendere l’attività in palestra.

Gli esercizi condivisi da Paola in questi giorni sono dedicati agli smartworkers, insomma a chi sta lavorando a casa propria, trascorrendo ore davanti al pc, sottoponendo a stress collo, spalle e zona lombare.