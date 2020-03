Parte da Piacenza la campagna “Dona un tablet”, l’idea nata dall’imprenditore informatico Fabrizio Capocasale e sostenuta da Andrea Paparo, direttore di Confapindustria.

L’emergenza sanitaria ha messo in evidenza la necessità, per gli ospedali, di avere a disposizione anche questi supporti tecnologici. Chi, quindi, ha in casa un tablet che non utilizza più, nonostante il dispositivo sia perfettamente funzionante, può donarlo seguendo questa procedura. I primi tablet saranno destinati all’ospedale di Piacenza, ma l’obiettivo è di estendere la campagna agli altri nosocomi che, sul territorio nazionale, ne faranno richiesta.

A livello locale, l’iniziativa è stata diffusa dal gruppo Facebook “A Piacenza chiedilo a me”.