Passeggiata di gruppo col cane sul Facsal: denunciate 4 persone

Proseguono serrati i controlli delle forze dell’ordine sul territorio piacentino, dopo l’entrata in vigore delle disposizioni per contenere la diffusione dell’epidemia.

Nella mattinata del 22 marzo, un 40enne è stato denunciato ai sensi dell’articolo 650 del codice penale perché sorpreso a lavare l’auto presso un autolavaggio sulla via Emilia Pavese: secondo quanto ricostruito, l’uomo era uscito di casa per andare a comprare le sigarette, recandosi prima a Piacenza e poi a San Nicolò. Non avendo trovato la marca preferita, rincasando ne ha approfittato per dare una pulita alla macchina, incorrendo quindi nella sanzione perché in giro senza un valido motivo.

Anche sabato 20 marzo non sono mancate le violazioni delle misure anti-contagio. Un gruppo di 5 persone, dai 40 ai 60 anni, è stato denunciato perché “pizzicato” per due giorni di fila a bere birra in Piazzetta Plebiscito.

In mattinata, sul Facsal 4 persone sono state denunciate perché a passeggio col proprio cane, uno vicino all’altro; mentre altre 4 persone sono state sorprese a chiacchierare nei pressi dell’ingresso dei Giardini Margherita: due di loro, accortosi dell’arrivo delle forze dell’ordine, sono riuscite ad allontanarsi, mentre le altre due sono stati sanzionate. Secondo quanto riferito, hanno provato a giustificarsi dicendo che erano appena andati a fare la spesa e si erano fermati a scambiare due chiacchiere ma, complice anche l’assenza di borse, la loro spiegazione non li ha “salvati” dalla denuncia.