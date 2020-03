Passeggiate, sport all’aperto, portare a spasso il cane: ecco le regole da seguire

Uscite, spostamenti, quali sono le regole dopo l’entrata in vigore del nuovo decreto valido in tutta Italia fino al prossimo 3 aprile?

A fare chiarezza è il Governo con un vademecum che risponde ad alcune domande frequenti sulle muove misure adottate. Evitare di uscire di casa se non per validi motivi, viene spiegato. Nessun divieto assoluto, dunque: si potrà uscire dalla propria abitazione per andare a lavoro, per ragioni di salute o situazioni di necessità, ma per provare queste esigenze “dovrà essere compilata un’autodichiarazione che potrà essere resa anche seduta stante sui moduli in dotazione alle forze di Polizia”. Sarà ovviamente possibile uscire per l’acquisto di generi alimentari ed anche altri generi, ma in questo secondo caso solo per “stretta necessità, quindi unicamente per l’acquisto di beni legati ad esigenze primarie non rimandabili”.

LE REGOLE PER GLI SPOSTAMENTI

Anche lo spostamento per l’assistenza di anziani non autosufficienti è consentito, con l’accortezza “di proteggerli il più possibile dai contatti”. Permesso poi uscire con il proprio cane “per la gestione quotidiana delle sue esigenze fisiologiche e per i controlli veterinari” e via libera anche per attività motoria all’aperto nel rispetto però “della distanza interpersonale di un metro”; in ogni caso bisogna evitare assembramenti. Allo stesso modo non esiste nessun divieto di passeggiata, ma un forte invito a restare a casa, come riporta Repubblica citando fonti del Viminale e della Protezione Civile: “Chi esce da casa per prendere aria e allentare la tensione – scrive il quotidiano -, per raggiungere il tabaccaio e acquistare le sigarette, per consentire al cane di fare i bisogni, non è passibile di sanzione”. Sarà però sempre necessaria l’autocertificazione, come ricordato dal capo della protezione civile Angelo Borrelli.

Leggi anche Cosa dice il Decreto, quali negozi sono chiusi e quali no

Sanzioni che sono invece previste per chi non rispetterà le altre limitazioni sopra citate, con l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino a 206 euro, secondo quanto previsto dall’articolo 650 del codice penale sull’inosservanza di un provvedimento di un’autorità. “Ma pene più severe – spiega il Ministero dell’Interno – possono essere comminate a chi adotterà comportamenti che configurino più gravi ipotesi di reato”.