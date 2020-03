Pd Castel San Giovanni “Vicini a famiglie, commercianti e malati”

Comunicato stampa

Il Partito Democratico di Castel San Giovanni esprime vicinanza alle famiglie della nostra città che, in modo diverso, sono state colpite dal diffondersi del virus COVID-19.

Vicinanza soprattutto a chi è stato contagiato, con l’augurio che possa ben presto guarire senza nessuna complicazione. Vicinanza e solidarietà a tutti i commercianti e ambulanti di Castel San Giovanni, colpiti, dal punto di vista commerciale ed economico, dalle misure messe in atto per contrastare il diffondersi del virus. Sappiamo che dietro a ogni volto, a ogni insegna, a ogni bancone ci sono famiglie, bambini, mutui, affitti e spese da sostenere.

Un sentito ringraziamento a tutto il personale medico, infermieristico e di servizio che opera in questa difficile situazione. Pensiamo in particolare al nostro ospedale cittadino, anche quale punto di riferimento per l’intera Val Tidone: a tutti i dipendenti della sanità pubblica va il nostro sentito ringraziamento. A coloro che quotidianamente sono in prima linea, lavorando più del dovuto, tralasciando affetti e interessi personali e rischiando a loro volta di essere contagiati, con spirito di servizio e abnegazione.

Le misure e le precauzioni a cui siamo invitati possono essere considerate troppo stringenti, inutili, superflue, ma sappiamo che non è così, sono misure necessarie per contenere il contagio, evitare il collasso delle nostre strutture sanitarie e provare a tornare, il prima possibile, a una situazione di normalità. Vogliamo esprimere sostegno e la massima fiducia anche all’Amministrazione e a tutti i dipendenti comunali. In questi giorni, forse a tratti frustranti, siamo sicuri che il nostro Sindaco e tutti gli uffici comunali stiano lavorando per il bene della nostra comunità, consapevoli dei disagi che ciascuno di noi sta vivendo e cercando, di concerto con le altre istituzioni, di limitarli al massimo.

Riteniamo che anche la comunità politica di Castel San Giovanni debba oggi mostrarsi unita per far fronte a una situazione nuova e sconosciuta per tutti. I cittadini devono sapere che tutti stiamo remando nella stessa direzione e, che nel momento delle urgenze e del bisogno, si possono mettere da parte le polemiche.