Pendolari “Convenzione MiMuovo prorogata al 30 giugno”

“In questi tempi difficili vogliamo dare risalto a un’importante notizia che ci è stata data dall’Assessorato ai Trasporti dell’Emilia Romagna: la convenzione MiMuovo con validità per l’accesso ai treni FrecciaBianca, Intercity ma soprattutto FrecciaArgento è stata prorogata fino al 30 giugno”.

Lo fa sapere in una nota l’Associazione Pendolari Piacenza, che informa: “da marzo a giugno sarà quindi possibile acquistare, in aggiunta all’abbonamento regionale, la convenzione MiMuovo di durata mensile (al momento è stata sospesa l’annuale) per viaggiare nelle tratte interessate con i treni sopraelencati. Tradotto questo significa che fino al 30 giugno, a seguito anche del ripristino della linea ad alta velocità, per i pendolari piacentini è di nuovo possibile viaggiare in alta velocità tra Piacenza e Milano con i 5 treni (8802,8804, 8823, 8825, 8829) previsti. Ci è stato altresì assicurato – aggiungono i pendolari – che in questo periodo verrà istituito un tavolo tecnico tra Regione e Trenitalia per rendere la convenzione strutturale. L’Associazione Pendolari Piacenza intende quindi continuare ad assicurare la massima attenzione in un’ottica migliorativa”.

“Ribadiamo quelli che sono i nostri punti di attenzione – evidenziano -: mantenere la convenzione MiMuovo a prezzi accessibili e anche in forma annuale; porre rimedio all’orario di dicembre 2019 prevedendo un collegamento FrecciaArgento Parma – Piacenza che fermi a Piacenza (ricordiamo che al momento nessun FrecciaArgento del pomeriggio ferma a Piacenza); attenzione massima al trasporto regionale con un’evoluzione nella fornitura dei treni Rock (dagli ETR 521 a 5 casse agli ETR 621 a 6 casse) più adatti in termini di capienza ai flussi sulle tratte, prevendendo, nell’attesa, l’eventuale “accoppiamento” di treni in giorni ed ore particolarmente critiche”.