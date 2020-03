Piace, rinviate a data da destinarsi le partite in programma fino al 3 aprile

Piace, rinviate a data da destinarsi tutte le gare in programma fino al 3 aprile.

Lo comunica ufficialmente la Lega Pro, in seguito alle nuove disposizioni contenute nel decreto governativo per contrastare il coronavirus a livello nazionale. “La Lega Pro – si legge nella nota – dispone di rinviare, a data da destinarsi, tutte le gare in programma dal 10 marzo 2020 al 3 aprile 2020. Si precisa che la nuova programmazione delle singole gare, in merito al giorno e all’orario di svolgimento, sarà resa nota con successivo comunicato ufficiale”.