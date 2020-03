Piace, salta anche la gara col Feralpisalò. Fissate le date dei quattro recuperi

Piacenza Calcio, dopo le disposizioni governative in materia di coronavirus slitta anche la gara con il Feralpisalò, prevista per sabato 7 marzo al Garilli.

Dalla Lega Pro sono già state fissate le date del recupero di questa e delle altre tre giornate che avrebbero dovuto disputare i biancorossi, rinviate a causa dell’emergenza sanitaria che sta colpendo in queste settimane il nostro Paese.

Ecco nel dettaglio il calendario dei recuperi delle gare del Piacenza (8-9-10-11esima giornata di ritorno del girone B di Serie C)

– Mercoledì 11 marzo, ore 20:45 – PIACENZA-SAMBENEDETTESE

– Mercoledì 18 marzo, ore 20:45 – L.R. VICENZA PIACENZA

– Mercoledì 1 aprile, ore 18:30 – PIACENZA VIS PESARO

– Mercoledì 15 aprile, ore 20:45 – PIACENZA FERALPISALÒ

“L’attività di coordinamento con le istituzioni è continua e ci consente di avere in tempo reale il quadro della situazione – commenta la Lega Pro in una nota -. Nel contempo attraverso l’attività di collaborazione con FIGC, Governo e Ministeri stiamo lavorando per verificare, dato l’evidente ed inevitabile danno patito dai club, di essere agganciati agli interventi straordinari di natura fiscale che si appresta ad emanare il Governo per le imprese italiane, concedendo tale beneficio anche ai nostri club”.

ALLENAMENTI A PORTE CHIUSE – Il Piacenza Calcio informa che questa settimana la preparazione della prima squadra inizierà lunedì pomeriggio, 2 marzo. Doppia seduta di allenamenti nella giornata di domani, martedì 3 marzo, biancorossi poi impegnati mercoledì, giovedì e venerdì pomeriggio. In ottemperanza alle disposizioni delle autorità competenti, tutti gli allenamenti si svolgeranno a porte chiuse fino a nuova comunicazione.