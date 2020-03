C’è il consiglio federale: Piace-Samb slitta a mercoledì

Piacenza-Sambenedettese: la partita slitta a mercoledì 11 marzo, ore 15.

Lo si apprende da una nota comparsa sul sito del club marchigiano: “In attesa delle decisioni del consiglio federale – si legge – in programma nella mattinata di martedì 10 marzo, la partita Piacenza-Samb è stata spostata a mercoledì 11 marzo, ore 15”.

Ricordiamo che la Lega Pro, per effetto delle disposizioni in materia di coronavirus, si giocherà a porte chiuse fino al 3 aprile, ma dopo il consiglio federale di domani lo stop dei campionati potrebbe essere definitivo. Nel caso si continuasse, le partite saranno visibili in diretta streaming gratuita sulla piattaforma Eleven Sport.

FAVALLI (REGGIO AUDACE) POSITIVO AL COVID-19 – Nelle ultime ore è arrivata anche la notizia della positività al coronavirus del calciatore 27enne della Reggiana (stesso girone del Piacenza) Alessandro Favalli. Il giocatore – ha fatto sapere il club emiliano in una nota – è attualmente in buone condizioni di salute. La società è attiva per le dovute comunicazioni agli enti sanitari del territorio e si prepara a seguire nel prossimo periodo la profilassi indicata.