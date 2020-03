Piacenza Baseball, l’inizio del campionato slitta al 14 giugno

Il Piacenza Baseball vede ulteriormente procrastinata la data d’inizio del campionato di B.

Il 5 marzo scorso la Federazione aveva posticipato al 19 aprile l’inizio dei campionati, originariamente previsto per il 5 aprile. Ora il Consiglio Federale ha ulteriormente spostato in avanti la data del fatidico “play-ball”.

Se sussisteranno le condizioni di sicurezza si partirà domenica 14 giugno. Per favorire le società si è anche deciso di abolire le retrocessioni e di non applicare tasse gara. “Ora il vero interrogativo resta quello di capire se davvero a metà giugno sussisteranno le condizioni minime di sicurezza per tornare in campo – commenta la società biancorossa -. Anzi, se si vorrà partire per quella data, già a maggio dovrà essere possibile allenarsi e preparare a dovere i diamanti. Un interrogativo al quale al momento non è possibile dare risposta e che anzi, stante la perdurante attuale emergenza, oggi come oggi sembra più che altro una scommessa molto difficile da vincere”.