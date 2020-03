Piacenza Baseball, preseason “congelata”. A rischio il debutto con Codogno

Doveva iniziare domenica la pre-season del Piacenza Baseball con un’amichevole a Lodi contro la formazione di Serie C degli Old Rags, ma le emergenze di questi giorni hanno consigliato le società ad annullare l’impegno.

“Le ordinanze – spiega il Piacenza Baseball -, per la verità, non avrebbero impedito un impegno a porte chiuse ma alla fine a prevalere è stato il buon senso, in attesa di tempi migliori. Le incertezze sul futuro della stagione sono parecchie, con anche la seconda amichevole del 15 marzo a Milano in forte dubbio e con la formazione tedesca dello Stuttgart, che doveva partecipare al Memorial De Benedetti a fine mese, che ha già comunicato di voler rinunciare alla trasferta in Italia”. I

“Il campionato – fa sapere la società piacentina – ha la prima giornata calendariata il 5 aprile con un più che improbabile Codogno-Piacenza, il tanto atteso derby che oggi come oggi non è possibile prevedere quando e come potrà andare in scena. Mentre per gli altri sport l’emergenza coronavirus sta sconvolgendo campionati in corso di svolgimento, per il baseball ha finito per coincidere con il periodo in cui tutte le squadre cercano di preparare al meglio i campionati previsti da aprile ad ottobre. Ancor più penalizzata l’attività giovanile, praticamente ferma con l’annullamento delle prime uscite sui diamanti dopo i tornei indoor disputati nel corso dell’inverno”.