“Piacenza non si ferma ma noi abbiamo deciso di rallentare. La salute prima di tutto”

Piacenza non si ferma, e ci mancherebbe. In questo momento più che mai è necessario sostenere le imprese del nostro territorio, ma questo non significa far venire meno la tutela della salute.

Un invito a una “normale responsabilità” già formulato dal sindaco e presidente della Provincia Patrizia Barbieri, e che ora viene condiviso dal ristorante Belrespiro di Agazzano.

“#piacenzanonsiferma. Ma forse adesso si dovrebbe almeno rallentare. Per primi, ci siamo preoccupati più dell’emergenza economica, sottovalutando quella sanitaria. Abbiamo sbagliato” scrivono i gestori su Facebook.

“Questo è il momento di riflettere anche per conto di chi continua ad ignorare le indicazioni e a minimizzare la situazione”.

“Così, nonostante il weekend di pienone e i numerosi prenotati per quello che viene, il Belrespiro ha deciso di rallentare. Da questa settimana fino a quando le cose non si saranno sistemate, limiteremo il numero degli ospiti e non accetteremo tavolate superiori alle sei persone”.