Piazzetta delle Grida, proseguono i lavori sistemazione del porticato

Messa in sicurezza della copertura e sistemazione del porticato della loggetta della Grida a Piacenza.

Sono iniziati nelle scorse settimane e procederanno ancora per qualche giorno, compatibilmente anche con le disposizioni legate all’emergenza sanitaria in corso, gli interventi di sistemazione e riqualificazione del complesso risalente ai primi anni del XX secolo, ubicato tra Via Illica, Piazzetta della Grida e Piazzetta S.Ilario sul lato Ovest di Palazzo Gotico.

La loggetta delle Grida è un significativo esempio di architettura in stile, importante per lo studio del movimento culturale eclettico che dal secolo XIX sino agli inizi del successivo riprende le forme romaniche e gotiche. “Abbiamo inteso intervenire sulla copertura della Loggetta – commenta l’Assessore ai Lavori Pubblici Marco Tassi – per mettere in sicurezza l’area e per sistemare un’opera di sicuro valore architettonico che da tempo presentava delle problematiche e situazioni di degrado. Ci auguriamo che si possano concludere i lavori in breve tempo, compatibilmente con l’emergenza sanitaria in corso, e restituire alla cittadinanza un’opera bella e sicura in uno degli angoli più suggestivi della nostra città”.

I lavori, come detto iniziati a fine febbraio, comprendono lo smontaggio del manto dei coppi, il rifacimento della struttura di copertura e il riposizionamento del manto di coppi in doppio strato, oltre alle opportune opere di pulizia e trattamento degli elementi lignei del cornicione in gronda (mensole, travetti e assito).