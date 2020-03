Pizze calde (e mascherine) in regalo per gli infermieri e i medici dell’ospedale

“C’è chi pensa a medici, infermieri e professionisti impegnati nell’assistenza e consegna decine di pizze calde per rifocillarli. Nei reparti tanti familiari dei ricoverati portano piatti pronti, per far sentire la propria vicinanza ai sanitari”.

E’ quello che accade in queste giornate cariche di lavoro e di stress per tutti gli operatori sanitari dell’ospedale di Piacenza. E allora anche il più semplice gesto di solidarietà e di vicinanza viene apprezzato in maniera speciale. Come quello – raccontato sulla pagina Facebook dell’Azienda Sanitaria Locale – di portare un piatto caldo a chi sta lavorando senza tregua da tante ore. Un gesto che che è stato ricordato dal direttore generale Luca Baldino, il quale ha ringraziato chi ha donato pizze calde agli operatori di Piacenza e mascherine ai colleghi di Castelsangiovanni

“Riceviamo anche molte proposte di persone che, semplicemente, si mettono a disposizione – viene raccontato – perché vorrebbero fare qualcosa, aiutare, contribuire. Anche infermieri che, finito il proprio turno di lavoro in un altro posto, vorrebbero gratuitamente prendere servizio qui a Piacenza.

Questi gesti meravigliosi, sentire la fiducia della comunità, ci fa andare avanti con ancora maggior motivazione”.