Polizia locale, il Sulpl: “Mancano i dispositivi di protezione per gli agenti”

“Coronavirus, mancano i dispositivi di protezione per gli agenti della polizia locale”.

A denunciare la situazione il segretario provinciale del Sulpl Miriam Palumbo che ha inviato una nota per “sensibilizzare la parte politica e gli organi deputati a sorvegliare e garantire la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, affinchè possano mostrare un qualche interessamento verso la tematica della prevenzione del Coronavirus”.

“Per evitarne il dilagare – scrive – è fondamentale continuare ad invitare i cittadini a restare a casa, ma purtroppo i messaggi e gli hashtag non bastano. Occorre anche fare opera di prevenzione, tipo avviare una seria sanificazione delle strade e degli uffici pubblici, prendendo esempio anche da enti privati che lo hanno fatto in presenza di casi conclamati di Covid-19. Anche una valida, seria e costante opera di prevenzione può contribuire infatti a ridurre il dilagare del Coronavirus. In questa fase rientra, come ribadito con sempre più insistenza da grandi medici e virologi italiani, anche l’utilizzo della mascherina. I benpensanti dicono che l’uso di questa potrebbe ingenerare allarmismo nella popolazione, da qui le reticenze anche nel farle utilizzare a talune Forze di Polizia su strada”.

“Non è così – afferma Palumbo -. Significa fare prevenzione. Il problema è molto sentito dalla Polizia Locale, poiché spesso chi decide per noi non conosce la specificità del nostro lavoro. Nella vicina Bologna un collega ha contratto il Coronavirus, e molti altri casi sono presenti nella categoria. Noi stessi, come qualunque cittadino, potremmo aver contratto questo virus e non saperlo ancora. Per cui il poter utilizzare la mascherina in determinati servizi sortirebbe l’effetto di ridurre il rischio di trasmettere e ricevere infezioni”.

“Il problema – denuncia – è che nonostante la richiesta specifica di un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza fatta a tempo debito il 31 gennaio scorso, ad oggi gli organi preposti non sono stati in grado di fornire un numero sufficiente di queste mascherine agli operatori su strada. Ora ovviamente è difficile reperirle per il personale sanitario (che cogliamo l’occasione di ringraziare per tutto ciò che stanno facendo in questi giorni difficili), figuriamoci per altri; ma se la richiesta non fosse stata sottovalutata, o comunque accolta di buon grado tempestivamente, magari, avremmo potuto tutelare tutti e meglio”.

“Oltre a guanti e gel disinfettante – fa sapere Palumbo -, in base alla tipologia d’intervento, potrebbe essere necessario l’utilizzo di mascherine, di tute monouso e di occhiali per proteggere gli occhi. La salute è un diritto di tutti e sminuire, banalizzare o sottovalutare il rischio e le richieste pertinenti di un RLS potrebbe comportare gravi responsabilità in carico agli organi preposti alla salvaguardia dei lavoratori, oltre che mettere a rischio i Lavoratori stessi e di conseguenza i cittadini”.

“Questo – conclude non è fare allarmismo, ma semplicemente prevenzione: durante i Tso o i rilievi degli incidenti, o in caso di rissa etc. si viene inevitabilmente a contatto con persone che potrebbero essere potenzialmente contagiose, al pari nostro. I vertici di Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza hanno giustamente provveduto tempestivamente a dotare il personale dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) necessari, vorremmo che il Comune di Piacenza facesse altrettanto con la Polizia Locale. Non c’è più spazio per approssimazione e tentennamenti”.