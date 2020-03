Pratiche doganali, attivo sportello Confindustria per informazioni e richieste

Per venire incontro alle aziende in questo momento di particolare difficoltà, in attesa di potere fisicamente aprire lo Sportello delle Dogane in Confindustria, le imprese interessate ad avere informazioni o chiarimenti, riguardo a regole o strumenti utili a meglio espletare le procedure doganali, potranno inviare le loro richieste allo sportello di Confindustria che provvederà a condividerle con i funzionari dell’Ufficio delle Dogane di Piacenza.

Come diventare esportatore autorizzato? quando ho diritto al rimborso delle accise sui prodotti energetici o alcolici? Quali sono i vantaggi per chi diventa AEO? A questa e altre domande e richieste di approfondimento sono pronti a rispondere gli esperti dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Si tratta di un prima, importante applicazione del Protocollo stipulato recentemente tra la Direzione Interregionale per l’Emilia Romagna e le Marche e Confindustria Piacenza, con l’obiettivo dichiarato di agevolare il dialogo tra aziende e ADM e favorire la conoscenza di tutta una serie di strumenti utili a semplificare e rendere più sicure le procedure doganali.

A questo si aggiunge la comune volontà di mettere a disposizione degli operatori economici un servizio di supporto a tutte quelle attività che necessitano di interloquire e confrontarsi con gli Uffici doganali.