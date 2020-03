Prima l’incidente poi la sanzione: era troppo lontano da casa senza motivo. A finire nei guai un 39enne di origine egiziana, coinvolto in un incidente nella mattinata del 21 marzo.

Due Volkswagen si sono scontrate all’incrocio tra via don Giovanni Minzoni e via Pietro Gobetti a Piacenza, forse a causa di una mancata precedenza.

La dinamica è al vaglio della polizia locale di Piacenza, giunta sul posto insieme ai soccorritori della Croce Rossa di Piacenza e ai sanitari del 118.

Nello scontro (nella foto), il trentanovenne egiziano, alla guida di una delle due vetture, è rimasto ferito ed è stato quindi condotto in ambulanza, per accertamenti, al pronto soccorso traumatologico alla Clinica Piacenza di via Morigi, non prima però di essere denunciato dai poliziotti per violazione dell’art. 650 c.p. in quanto l’uomo era lontano dalla propria abitazione per ingiustificato motivo.