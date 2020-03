Provinciale di Carpaneto e Val Nure, limitazioni al traffico fino al 28 marzo

Il servizio Viabilità della Provincia di Piacenza informa che sono in corso i lavori di allargamento della sede stradale esistente lungo la Strada Provinciale n° 6 di Carpaneto per l’adeguamento al nuovo tracciato della viabilità di adduzione alla A21. Nell’ambito di tali lavori si rende necessario la costruzione di nuovi attraversamenti stradali che non permettono di mantenere la circolazione in condizioni di sicurezza.

Al fine di evitare situazioni di pericolo, nel tratto in fase di allargamento, è stata disposta la limitazione del traffico a senso unico alternato, regolato da movieri e/o impianto semaforico, lungo la Strada Provinciale n° 6 di Carpaneto dal km 10+100 (San Giorgio Piacentino) al km 12+300 (intersezione per la località Casturzano – Comune di San Giorgio Piacentino), dal 16 al 28 marzo 2020.

Si precisa inoltre – spiegano dalla Provincia – che dalle 7.00 alle 9.00, dalle 12.00 alle 14.00 e dalle 16.30 alle 18.30, il senso unico alternato sarà regolato esclusivamente da movieri.

Strada provinciale n. 654R di val Nure, limite di velocità e restringimento carreggiata per adeguamento segnaletica verticale – Il servizio viabilità, fa sapere inoltre che sono previsti lavori di adeguamento della segnaletica verticale al piano nazionale della sicurezza stradale lungo la Strada Provinciale n. 654R di Val Nure.

Al fine di evitare situazioni di pericolo e considerata l’impossibilità di mantenere in condizioni di sicurezza la circolazione dei veicoli, è stata disposta l’istituzione del limite di velocità a 30 km/h e il restringimento della carreggiata, dalle ore 7,00 alle ore 19,00 di ogni giorno lavorativo dal 16 al 28 marzo 2020 lungo la Strada Provinciale n. 654R di Val Nure, nel tratto compreso tra il Km 1+000 e il km 69+365.