Quattro nuovi respiratori per l’ospedale di Castello: la donazione di Aicpe Onlus

L’emergenza coronavirus ha fatto scattare una vera e propria gara di solidarietà a sostegno delle strutture sanitarie impegnate in prima linea.

In questo senso è preziosa la donazione di quattro respiratori all’ospedale di Castel San Giovanni (Piacenza) effettuata Aicpe Onlus, realtà no profit dell’Associazione Italiana di Chirurgia Plastica Estetica nata con lo scopo di svolgere attività di beneficenza e solidarietà in favore di persone svantaggiate a causa di sfavorevoli condizioni psico-fisiche o economico-sociali.

A a causa dell’emergenza sanitaria nazionale – ha annunciato via social il presidente, dottor Marco Stabile (primario all’ospedale della Valtidone), lanciando la campagna ‘Un aiuto salva la vita’ pensata per raccogliere fondi che verranno utilizzati per acquistare respiratori da destinare agli Ospedali italiani maggiormente in difficoltà – Aicpe Onlus ha deciso di rinunciare alle prossime missioni all’estero per concentrare la propria attività in Italia e ha iniziato regalando quattro respiratori all’Ospedale di Castel San Giovanni, in provincia di Piacenza, una delle zone in piena emergenza da Covid-19.

La consegna dei respiratori (nella foto) è avvenuta venerdì mattina al reparto di rianimazione dell’ospedale di Castel San Giovanni: i preziosi strumenti sono già attivi. La raccolta fondi ‘Un aiuto salva la vita’ procederà nei prossimi giorni, con l’obiettivo di raggiungere una somma sufficiente ad acquistare altri respiratori da destinare ai molti Ospedali italiani che si trovano in emergenza a causa dell’epidemia da Coronavirus. Per effettuare una donazione a AICPE Onlus: IBAN IT70C0200811400000102628131.