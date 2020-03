“Raddoppio dei posti letto in terapia intensiva. Chiuso Ps di Castello, valutazioni su Fiorenzuola”

Emergenza coronavirus, Piacenza raddoppia la capienza dei posti letto di terapia intensiva.

Lo annuncia in conferenza stampa – sempre in via web, il direttore generale dell’Ausl di Piacenza, Luca Baldino, affiancato dal coordinatore del 118 Stefano Nani e Mauro Codeluppi, direttore di malattie infettive.

“A partire da oggi l’ospedale di Castelsangiovanni è dedicato ai pazienti positivi al coronavirus – dice Baldino -, il Pronto soccorso è chiuso e c’è l’ipotesi di spostare alcuni degenti che necessitano di terapie riabilitative a Villanova, in modo da avere a disposizione tutti i 120 posti letto. Per quanto riguarda la terapia intensiva, i posti disponibili sono stati raddoppiati: da 6 si è passati a 12. Lo stesso verrà fatto a Piacenza, l’ospedale più sotto pressione, dove grazie all’utilizzo di sale operatorie i posti di terapia intensiva passeranno da 15 a 31, e qualora ci fosse la necessità possiamo contare su disponibilità di altre aziende ospedaliere della Regione, come è già avvenuto.

Come ho già detto il Pronto soccorso di Castelsangiovanni è stato chiuso e stiamo facendo valutazioni anche su quello di Fiorenzuola. La situazione è di forte complessità, vedo il personale sotto pressione ma si tratta di operatori che sono sul pezzo: stiamo dando il massimo. Dobbiamo dire grazie alla collettività, che ha capito la situazione e sta evitando di sovraccaricare il sistema. Rispetto a ieri registriamo un leggero calo, meno 4, rispetto ai contagi, ma è presto per poter dire se questo sia un dato significativo”.

Il servizio maggiormente sotto pressione è il 118, passato nell’arco di due settimane a far fronte a un raddoppio dell’attività. “Da 70 – 85 pazienti al giorno, su 120 chiamate, siamo passati – dice Nani – a 250 richieste di intervento con 130 – 140 pazienti ospedalizzati al giorno. Questo ha portato a un aumento delle ambulanze con personale Ausl e autisti soccorritori, affiancate ai mezzi di Croce Rossa e Anpas: la nostra capacità di trasporto è quasi raddoppiata, mentre si è azzerata ogni tipo di differenza, per quanto riguarda la mole di lavoro, tra il giorno e la notte. Devo dire grazie ai nostri operatori: fin dal primo giorno di emergenza è cambiata la nostra vita, quella lavorativa e quella professionale”.

“In questo momento – sottolinea Codeluppi – è importante lavorare per ridurre i contagi tra le persone, e proprio questo aspetto è stato messo in evidenza nei provvedimenti assunti dal Governo, per in questo modo si può contrastare la diffusione del coronavirus e ridurre la pressione su strutture ospedaliere. Quindi giusto rispettare una distanza di sicurezza, ridurre gli abbracci, invitare i nostri anziani a uscire il meno possibile”.

“Siamo impegnati su questo fronte: lotta all’espansione del virus, per tutelare le persone più fragili, perché anziani o perché affetti da patologie croniche. Occorre quindi rispettare le limitazioni che vengono imposte: è il giusto equilibrio che si è trovato tra il ridurre il contagio e il fermare il Paese” ha detto il direttore Baldino.