“Regione attivi conto corrente per sostenere strutture sanitarie”

“La Regione Emilia-Romagna attivi un conto corrente per raccogliere fondi per sostenere le nostre strutture sanitarie, i nostri medici, infermieri e tutto il personale che in questi giorni sta combattendo una durissima battaglia per curare i cittadini lombardi e sconfiggere il Covid-19”.

E’ quanto chiede il gruppo regionale della Lega E-R che sottolinea, “in questo momento il nostro sistema sanitario sta dando una grande dimostrazione di professionalità, senso etico e solidarietà. Tuttavia siamo consapevoli di quanto sia in sofferenza, e intendiamo scongiurare l’eventualità che possa soccombere sotto l’emergenza. In questo momento dobbiamo cercare di aiutarci a vicenda, anche attraverso piccoli gesti i quali, tutti insieme, possono contribuire a cercare di risolvere al più presto questa situazione di dramma e caos: uniti si vince” – spiegano Matteo Rancan, Lucia Borgonzoni, Fabio Rainieri, Gabriele Delmonte, Stefano Bargi, Daniele Marchetti, Andrea Liverani, Massimiliano Pompignoli, Fabio Bergamini, Maura Catellani, Michele Facci, Matteo Montevecchi, Emiliano Occhi, Valentina Stragliati e Simone Pelloni.