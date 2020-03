Regolare mercoledì il mercato di piazza Duomo e piazza Cavalli

Il Comune di Piacenza informa che mercoledì 11 marzo il mercato di piazza Duomo e piazza Cavalli e giovedì 12 marzo quello in piazza Paolo VI alla Farnesiana si svolgeranno regolarmente.

Viene ricordato ai cittadini “di non lasciare veicoli in sosta nelle zone interessate dal mercato, in quanto, per consentire la collocazione e l’allestimento dei banchi, a partire dalle ore 6 del mattino sarà attivo il servizio di rimozione veicoli”. L’invito, esteso a tutti, è quello di “rispettare le misure di tutela sanitaria e le prescrizioni previste dal Dpcm 8 marzo 2020, al fine di allineare l’attività alla situazione di emergenza in atto (adottare i comportamenti individuali di protezione, evitare assembramenti di persone, mantenere le distanze dagli altri)”.

E’ confermata invece la sospensione, a seguito delle disposizioni del Dpcm dell’8 marzo scorso, dei mercati in programma nelle giornate di sabato 14, 21 e 28 marzo (centro storico e Besurica).