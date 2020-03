Reparto Covid di Cortemaggiore, elettrodomestici e riviste cercasi

Appello dell’Ausl per arredare con oggetti ed elettrodomestici il nuovo reparto Covid3, allestito a Cortemaggiore e da ieri destinato a pazienti dimessi dall’ospedale, clinicamente guariti, ma che non possono rientrare a casa perché nelle loro abitazioni (o nelle strutture sanitarie dove vivono) non potrebbero rispettare le condizioni di isolamento fiduciario.

“Abbiamo bisogno di – la richiesta dell’azienda sanitaria su facebook – una lavatrice; un’asciugatrice; due piastre elettriche da cucina; 15 radio che possano stare su un comodino; riviste (possibilmente nuove o seminuove, magari un mancato reso di qualche edicola)”.

“La struttura Covid3 – ricorda l’Ausl – è attiva da ieri e, alla massima capienza, potrà ospitare 23 persone, ognuna in una propria stanza singola con bagno. All’interno della Casa della Salute sono stati creati percorsi diversificati per garantire l’isolamento degli ospiti rispetto alla normale utenza del presidio”.

I donatori possono rivolgersi al numero 334.8170266 o scrivere una mail a donazioni@ausl.pc.it