Residenti a casa, a Castello il comune sospende il pedaggio dei parcheggi

L’amministrazione comunale di Castelsangiovanni comunica – tramite la pagina Facebook del Comune – che per tutta la durata del Decreto del Presidente del consiglio in atto per l’emergenza sanitaria (fino al 25 marzo) è sospesa la sosta a pagamento in tutti gli stalli blu del comune.

Il provvedimento può essere prorogato qualora la situazione attuale di limitazioni dovesse continuare. “Abbiamo scelto questo intervento – viene precisato – per venire incontro alle esigenze di parcheggio dei cittadini in questo particolare momento in cui sono costretti a restare nelle proprie abitazioni”.