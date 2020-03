Rinviate le verifiche programmate su due cavalcavia comunali

Il Servizio Infrastrutture e Lavori pubblici comunica che, a seguito dei recenti provvedimenti adottati per fronteggiare l’emergenza sanitaria, le prove – da tempo programmate – di verifica della staticità strutturale di due cavalcavia comunali su ex binari ferroviari in via Colombo e in strada Farnesiana previste giovedì 12 marzo sono rinviate a data da destinarsi.