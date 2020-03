Rinviato al 28 maggio lo spettacolo di Massimo Ranieri al Politeama

CAOS Organizzazione Spettacoli, a seguito e in ordine alle vigenti disposizioni governative relative all’emergenza epidemiologica da COVID-19, si vede costretta a rinviare lo spettacolo di Massimo Ranieri in programma al Teatro Politeama di Piacenza, inizialmente previsto per il giorno 20 marzo e posticipato al giorno giovedì 28 maggio 2020.

I biglietti precedentemente acquistati rimarranno validi per la nuova data. A breve saranno in vendita i biglietti disponibili per la nuova data del 28 maggio.

Dopo oltre 500 straordinarie repliche in tutta Italia, lo spettacolo di Massimo Ranieri, ideato e scritto con Gualtiero Peirce, si rinnova e si conferma. Resta immutata la formula vincente, con Ranieri interprete dei suoi grandi successi musicali, ma sempre attore e narratore. In questa nuova versione senza perdere di vista il gusto irrinunciabile della tradizione umoristica napoletana e dei colpi di teatro, naturalmente non mancheranno le sorprese. Ma stavolta, soprattutto, Ranieri sarà se stesso ancora di più. In scena ci sarà un Massimo al 100%, che offrirà al suo pubblico tutto il meglio del suo repertorio più amato e più prestigioso in un nuovo contesto scenografico. Ospite dello spettacolo il ballerino Giorgio De Bortoli, lo storico insegnate di Tip Tap di Massimo Ranieri.

Orchestra formata da: Flavio Mazzocchi (pianoforte), Pierpaolo Ranieri (basso), Marco Rovinelli (batteria), Andrea Pistilli (chitarra classica), Tony Puja (chitarra elettrica), Donato Sensini (fiati), Stefano Indino (fisarmonica).

Per informazioni:

Teatro Politeama – Tel. 0523 328672

CAOS Organizzazione Spettacoli – Tel. 0521/706214 ticketing@caosparma.org