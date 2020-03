Rinvio al 30 giugno della terza rata per gli studenti della Cattolica

Per alleviare le difficoltà che le famiglie italiane stanno affrontando in questi giorni a causa della crisi sanitaria legata alla diffusione del Coronavirus COVID-19, l’Università Cattolica del Sacro Cuore ha deciso di rinviare per tutti gli studenti iscritti la scadenza dell’ultima rata dei contributi universitari, prevista per il 30 aprile, al 30 giugno 2020.

Per informazioni: infocoronavirus@unicatt.it