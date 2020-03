Riorganizzati gli ospedali piacentini, chiuso il Pronto Soccorso di Castelsangiovanni

Negli ospedali piacentini prosegue lo sforzo degli operatori per aumentare la ricettività dei presidi sanitari e accogliere i pazienti con importanti sintomi respiratori e poter assistere al meglio e in sicurezza tutti i malati.

La logica – riferisce l’Ausl – è quella di creare ambienti dedicati, per isolare i casi accertati e proteggere gli altri ricoverati. Per questo, a Castel San Giovanni l’organizzazione dei reparti è stata totalmente ridisegnata, per far convergere su questo presidio i casi positivi ricoverati. I trasporti delle persone avvengono in totale sicurezza, seguendo i massimi criteri di precauzione per gli operatori coinvolti.

Di conseguenza, si è deciso di chiudere il Pronto soccorso di Castel San Giovanni da domani mattina (giovedì 5 marzo, ndr) alle ore 8. A partire dalle prossime ore, le persone che ne avessero necessità sono quindi invitate a rivolgersi al Pronto soccorso degli ospedali di Piacenza o Fiorenzuola. Le misure assunte a Castel San Giovanni si aggiungono a quelle già applicate sull’ospedale di Piacenza, nel quale i pazienti positivi sono concentrati in alcune aree dedicate, ricavate al secondo piano del polichirurgico. I nuovi reparti “Covid19” si affiancano alle Malattie infettive e alla Terapia intensiva, nonché al Pronto Soccorso, impegnato ad accogliere e a mettere in sicurezza gli eventuali casi sospetti.

“Questa riorganizzazione – spiega l’Ausl – consente all’ospedale di Piacenza, che è punto di riferimento provinciale per una serie di patologie che non hanno attinenza con il coronavirus, di poter continuare a curare in sicurezza e con tempestività gli altri malati (traumi, patologie cardiovascolari e tumori, solo per fare qualche esempio)”.