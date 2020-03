Ristorante col cartello “chiuso”, ma dentro ci sono i clienti. Denunciato il titolare

IL RISTORANTE HA IL CARTELLO “CHIUSO” MA DENTRO CI SONO CLIENTI TRA CUI UNA DONNA INCINTA: DENUNCIATO E CHIUSO.

Continua, incessante, l’impegno delle Fiamme Gialle piacentine, unitamente alle altre Forze di Polizia, a garantire l’osservanza delle misure contenute nel Decreto “anti coronavirus” dell’11 marzo 2020, finalizzate a contenere la diffusione epidemiologica in atto.

Nel corso delle attività di controllo del territorio, la Guardia di Finanza ha individuato un esercizio commerciale, con attività di bar e ristorazione in centro città, con alcuni clienti all’interno nonostante l’espresso divieto di chiusura imposto dalla normativa vigente.

In particolare, il titolare del ristorante, pur avendo esposto all’esterno il cartello con la dicitura “Chiuso”, al momento del controllo era intento a somministrare cibi e bevande agli avventori presenti nel locale che stavano consumando tranquillamente il loro pasto.

Tra i frequentatori dell’esercizio commerciale (nel complesso sono stati identificati otto clienti) uno ha dichiarato, agli operanti, di aver lasciato la propria abitazione semplicemente per salutare il titolare dell’esercizio commerciale, suo amico. Una donna invece, in stato interessante, pranzava in compagnia di altri amici, incuranti del pericolo; altri soggetti, nel tentativo di eludere i controlli, si dileguavano da una porta sul retro.

Alla luce della palese inosservanza, i militari del Gruppo di Piacenza hanno denunciato, alla locale Autorità Giudiziaria, il titolare del bar e l’amico che si era recato lì per mere ragioni di svago, in violazione dall’art. 650 del c.p., non avendo ottemperato ad un provvedimento dell’Autorità.

La posizione dei restanti sette soggetti è stata rimessa alle valutazioni dell’Autorità Giudiziaria, in quanto trattasi di soggetti stranieri.

Per il titolare dell’esercizio commerciale, oltre alla denuncia penale, è prevista anche la sanzione della chiusura dell’attività da 5 a 30 giorni.

Al di là dell’episodio che denota, da parte di qualcuno, una grave sottovalutazione delle minacce dell’epidemia, è indispensabile ribadire come resti alta l’attenzione delle Fiamme Gialle nella lotta a comportamenti irregolari della specie, perché rischiano di vanificare non solo i sacrifici di imprenditori e cittadini onesti, che in questo momento di profonda crisi scelgono di seguire le norme emanate per fini sanitari e di sicurezza pubblica, ma anche compromettere i già pesanti sforzi del sistema sanitario nazionale.