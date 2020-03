Rsu Agenzia delle Entrate “Impossibile lavorare in sicurezza, stiamo a casa”

L’emergenza coronavirus ha raggiunto anche la direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Piacenza. I rappresentanti sindacali annunciano la decisione dei dipendenti, ancora al lavoro, di restare a casa, usufruendo di ferie e permessi, per dare un forte segnale

LA NOTA – I dipendenti dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Piacenza fanno sapere che la situazione presso la direzione provinciale sta diventando di giorno in giorno sempre più critica a causa dell’emergenza COVID19. Sono allarmati per il verificarsi di un caso conclamato di positività al COVID-19 nel loro ufficio.

Con un organico di 143 dipendenti, ad oggi vi sono 76 assenti, di cui due terzi per malattia da diversi giorni; oltre venti colleghi che lavorano all’Ufficio Territoriale, spesso a contatto con il pubblico, e la quasi totalità degli addetti allo sportello, in questo momento sono a casa con forme più o meno gravi di “influenza”, con sintomi riconducibili al COVID 19, e probabilmente in attesa di tampone. Le informazioni ufficiali di cui disponiamo sono purtroppo scarse, vista anche la delicatezza dei dati coperti dalla privacy. Gli sportelli dell’Agenzia sono chiusi da venerdì 6 marzo per mancanza di personale.

Alle attuali condizioni, riteniamo che la scelta degli organi preposti di tenere aperta la DP di Piacenza a queste condizioni sia pressoché impraticabile: – per ogni giorno e ora trascorsa al lavoro per ognuno di noi crescono in maniera esponenziale le possibilità di essere contagiati e contagiare colleghi e familiari, nonché l’utenza – essendo ormai impossibile, viste le nostre modalità lavorative, ricostruire i cd stretti contatti – vista l’elevata carenza di personale, dovuta alle assenze (anche quelle dovute a ferie e/o altri permessi fruiti per fronteggiare l’emergenza scuole e in conformità alle disposizioni contenute nel DPCM del 8 marzo), non può essere assicurato il presidio delle scadenze.

Nell’attesa di una decisione delle autorità preposte, dato che fino ad oggi le reiterate richieste non hanno portato alla chiusura dell’Ufficio, i lavoratori hanno deciso di dare un segnale forte: da oggi per alcuni giorni, usufruendo di permessi personali e ferie, staranno a casa. In assenza di personale, le autorità dovranno prendere atto dell’impossibilità per l’Ufficio di svolgere le sue funzioni, sospendendo le scadenze fiscali e amministrative messe a rischio dal mancato funzionamento dello stesso.

Confidiamo nel fatto che le strutture centrali riescano ad individuare al più presto la soluzione più idonea per tutelare la salute dei dipendenti e quella pubblica in stretta osservanza con i provvedimenti governativi.

L’Agenzia delle Entrate “Uffici territoriali e uffici provinciali territorio aperti solo per la ricezione di atti” – In relazione all’emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del Covid-19 e a seguito dell’emanazione del DPCM del 9 marzo 2020, a partire da oggi 10 marzo presso gli Uffici territoriali e gli Uffici provinciali dell’Agenzia delle entrate è necessario ridurre al minimo l’affluenza dei contribuenti”.

Così l’Agenzia delle Entrate in una nota diffusa a livello nazionale. “Al fine di contenere il rischio di diffusione del contagio, si reitera l’invito all’utilizzo dei canali telematici per la richiesta dei servizi. Presso le sedi degli uffici sarà possibile consegnare documenti e richiedere servizi per la successiva lavorazione in back-office. Si ricorda che è possibile ricorrere all’utilizzo della posta elettronica certificata (gli indirizzi sono riportati sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it, nell’area nazionale e in quelle regionali) per la presentazione di istanze e documenti che saranno lavorati in back- office, il cui esito sarà comunicato dall’ufficio sempre con posta elettronica”.

“Sarà possibile – conclude la nota – comunicare con gli uffici anche utilizzando gli altri canali di comunicazione come Civis, posta elettronica non certificata e telefono, secondo le modalità descritte sul sito Internet dell’Agenzia. Per i servizi di assistenza di carattere generale è attivo il numero verde 800.90.96.96, contattabile da telefono fisso, o il numero 06/96.66.89.07 tramite cellulare”.