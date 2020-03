Sabato 7 marzo stop integrale al mercato del centro storico e della Besurica

A seguito dei chiarimenti interpretativi ricevuti dai tecnici ministeriali sul Decreto della Presidenza del Consiglio del 1° marzo scorso, il Comune di Piacenza comunica che sabato 7 marzo non potranno svolgersi né il mercato di piazza Duomo e piazza Cavalli, né il mercato della Besurica.

Si prevede, infatti, la chiusura integrale dei mercati all’aperto nelle giornate del sabato e della domenica, incluso il settore alimentare. Regolare attività, nella giornata di venerdì 6 – così come, stamani, per le bancarelle in piazza Paolo VI alla Farnesiana – per il mercato contadino di piazza Duomo.