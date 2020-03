I negozi si fermano “Preferiamo tutelare la salute dei clienti”

Da questa settimana tanti negozianti di San Nicolò che vendono beni non essenziali hanno deciso di fermarsi.

Una presa di posizione netta e decisa, oltre che di grande senso civico, che si sta allargando ad un numero sempre crescente di attività e pubblici esercizi di Piacenza. “Cari clienti – si legge in una nota congiunta dei commercianti di San Nicolò (vedi elenco sotto) – abbiamo deciso di chiudere momentaneamente le nostre attività. Abbiamo preferito tutelare la vostra e la nostra salute a discapito della nostra unica fonte di guadagno e di sostentamento. Abbiamo preferito, di nostra spontanea volontà e andando oltre gli obblighi attualmente imposti, essere responsabili e non superficiali”.

“Finché tutti non avranno capito che la situazione è drammatica e che il nostro sistema sanitario è allo stremo e rischia di non riuscire più a soccorrere i malati gravi, non ne usciremo. Per questo vogliamo ringraziare tutti i nostri operatori medici e paramedici per tutti gli sforzi sovrumani che stanno sostenendo. Con il nostro gesto vogliamo rinnovarvi l’invito a stare in casa ed a muovervi solo per necessità o per lavoro non rinviabile. Certi di rincontrarvi a breve con tutte le nostre belle proposte, vi aggiorneremo circa la data in cui riusciremo a riaprire. Grazie di cuore”.

Dress Code, Samalù Lingerie, Selezione Donna, Tres Jolie Shoes & Bags, Oreficeria Ballotta Carlo, Elle Erre Abbigliamento, Gazzola Heritage, Ottica Sormani, Ristorante La Colonna, Ne y fashion heart, Ottica di Boccedi Roberto, LB Abbigliamento di Patrizia Bossalini.

A questa lista si è aggiunto da poche ore anche il Melville Caffè Letterario. “Il Melville per noi è diventata la nostra seconda casa – spiegano i responsabili -, oltre ad essere il nostro posto di lavoro, e perciò siamo molto tristi nel dirvi che purtroppo dobbiamo prenderci qualche giorno di pausa.La situazione è tale che non è il caso di prendere dei rischi, sia per noi sia per voi, i nostri clienti che ormai siete diventati anche amici. Di conseguenza per qualche giorno saremo chiusi, nell’attesa di tornare, con maggiore sicurezza e tranquillità, dietro al nostro bancone”.

Un plauso per la decisione dei commercianti di San Nicolò è arrivato tramite social dal sindaco di Rottofreno, Raffaele Veneziani. “Sono uomini e donne – scrive – che contro il loro interesse, senza sussidi e senza essere obbligati, hanno deciso di chiudere i loro negozi, sapendo di vendere beni non essenziali, ed invitare tutti a stare a casa. Sono padri e madri che tireranno la cinghia loro, per dare un segnale e aiutare tutti noi, voi compresi. A loro, tutti, va il mio applauso e la mia personale ammirazione. Essere il Sindaco di questa comunità mi onora ogni giorno di più, e vi chiedo di ricordarvi di questo gesto di sacrificio oggi e quando tutto sarà finito”.

IL POST DI RAFFAELE VENEZIANI